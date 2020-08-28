Идеальный летний хит: Селена Гомес и группа Blackpink представили совместный трек (Видео)

Премьера клипа состоялась на YouTube-канале группы сегодня, 28 августа.
Музыкальное видео оформлено в оттенках розового и пастельных тонах. Ролик начинается с того, что Селена Гомес в красно-белом полосатом купальнике и матросской шапке сидит на водительском сиденье фургона с мороженым, а участники Blackpink - Джису, Дженни, Роуз и Лиза танцуют с мороженым в руках.
"Ice Cream" — идеальный летний хит, который полностью отличается от предыдущих песен герлз-бенда Kill This Love и How You Like That.
Выход совместного клипа стал долгожданным как среди поклонников Blackpink, так и Селены Гомес. Один только тизер видео набрал в YouTube 14 млн просмотров.
Интересно, что клип Ice Cream напоминает о новом кулинарном шоу с участием Гомес Селена+Шефы, в котором именитые повара удаленно учат звезду готовить вкусные блюда, и в их числе мороженое, омлеты, тако, печенье и др.