Шарлотта Лоуренс оригинально "отметила" День марихуаны

20 апреля десятки тысяч людей по всему миру отмечают неофициальный праздник каннабиса - День марихуаны. Еще день называют термином 420. "Традиционно" активисты в этот день проводят пропаганду относительно легализации марихуаны.

Одной из таких активисток видимо является и американская певица Шарлотта Лоуренс.

На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала несколько "поздравительных" видео, которые сопроводила подписью "happy 420 day". На небольшом ролике видно, как певица сначала курит, предположительно каннабис, а после танцует на столе.

Шарлотта Лоуренс - 20-летняя американская модель, успевшая побывать на обложках таких известных глянцев, как "Vogue" и "Harper’s Bazaar", а также певица, собирающая миллионы прослушиваний на "Spotify" и просмотров на "Youtube".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @charlotteslawrence

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @charlotteslawrence

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @charlotteslawrence

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @charlotteslawrence

Ранее, "Телеграф" писал, что новый стиль еще одной американской певицы не понравился фанатам. Билли Айлиш, которая перекрасилась в блондинку, сравнили со старухой и российской артисткой Ириной Аллегровой.