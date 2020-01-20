"Хищные птицы": появилось лирик-видео саундтрека от Шарлотты Лоуренс

Новости культуры:Шарлотта Лоуренс презентовала лирик-видео на песню Joke's On You.

Американская певица Шарлотта Лоуренс презентовала лирик-видео на песню Joke's On You, которая вошла в саундтрек нового фильма "Хищные птицы" по комиксам DC.

Главную роль в фильме играет Марго Робби, придумавшая также концепцию картины. Режиссерское кресло заняла Кэти Ян.

Выход картины в украинский прокат ожидается 6 февраля 2020 года.

Warner Bros. Pictures также выпустила саундтрек-трейлер "Хищных птиц". Альбом с саундтреками к фильму выйдет 7 февраля. В нем 15 треков от Холзи, Шарлотты Лоуренс, Мэйси Питерс, Doja Cat, Saweetie & Galxara и других исполнительниц.

Как сообщалось ранее, в сети появились постеры с главными персонажами киноленты "Хищные птицы".