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Она возвращается: Адель готовит новый альбом

Она возвращается: Адель готовит новый альбом
16:10 Сегодня Телеграф Фото: Телеграф EPA

Новости культуры:После пятилетнего перерыва британская певица выпустит новый альбом.

После того, как мир увидел кардинальные изменения во внешности британской певицы Адель, поклонники артистки начали активно обсуждать ее возвращение на сцену.

И вот, после пятилетнего перерыва в музыкальной карьере звездный менеджер певицы Джонатан Дикинс официально заявляет, что Адель начала записывать новый альбом, релиз которого запланирован на 2020 год.

Напомним, что фанаты ожидали выхода нового альбома в ноябре прошлого года, но из-за сложностей в личной жизни, а именно развода певицы с супругом Саймоном Коннеки, так ничего и не произошло.

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Последний музыкальный альбом британки вышел в 2015 году и назывался "25". Тогда артистка получила за него почетную премию "Грэмми".

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Адель, Британская певица, Музыкальный альбом, Джонатан Дикинс.
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