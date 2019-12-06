Появились постеры с главными героями фильма "Хищные птицы" (Фото)

После презентации дублированного трейлера фильма "Хищные птицы" по комиксам DC, в сети появились постеры с главными персонажами киноленты.
Главную роль - злодейки Харли Квин - играет Марго Робби, придумавшая также концепцию картины. В фильме также снимались Мэри Элизабет Уинстед, Юэн МакГрегор, Бояна Новакович, Крис Мессина и др.
Сценаристом "Хищных птиц" стала Кристина Ходсон, которая известна своей работой над "Бамблби". Режиссерское кресло заняла Кэти Ян, на счету которой артхаусная драма "Мертвые свиньи".
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Выход картины в украинский прокат ожидается 6 февраля 2020 года.
"Хищные птицы" расскажут о команде девушек с суперспособностями, среди которых Харли Квинн, Охотница, Черная Канарейка, Кассандра Кейн и Рене Монтойя. Этих, а также других персонажей можно увидеть на представленных постерах.