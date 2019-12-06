Появились постеры с главными героями фильма "Хищные птицы" (Фото)

Новости культуры:Выход картины в украинский прокат ожидается 6 февраля 2020 года.

После презентации дублированного трейлера фильма "Хищные птицы" по комиксам DC, в сети появились постеры с главными персонажами киноленты.

Главную роль - злодейки Харли Квин - играет Марго Робби, придумавшая также концепцию картины. В фильме также снимались Мэри Элизабет Уинстед, Юэн МакГрегор, Бояна Новакович, Крис Мессина и др.

Сценаристом "Хищных птиц" стала Кристина Ходсон, которая известна своей работой над "Бамблби". Режиссерское кресло заняла Кэти Ян, на счету которой артхаусная драма "Мертвые свиньи".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@birdsofprey) 5 Дек 2019 в 3:15 PST

Выход картины в украинский прокат ожидается 6 февраля 2020 года.

"Хищные птицы" расскажут о команде девушек с суперспособностями, среди которых Харли Квинн, Охотница, Черная Канарейка, Кассандра Кейн и Рене Монтойя. Этих, а также других персонажей можно увидеть на представленных постерах.