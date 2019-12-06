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Звезда "Ирландца" получил роль в фильме "Веном 2" (Фото)

Звезда "Ирландца" получил роль в фильме "Веном 2" (Фото)
18:58 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Премьера фильма намечена на осень 2020 года.

Стивен Грэм, известный по ролям в гангстерских картинах Ирландец" Скорсезе, а также "Большой Куш" и "Подпольная империя", присоединился к актерскому составу фильма "Веном 2" по комиксам Marvel, главную роль в котором сыграет Том Харди - коллега Грэма по сериалу "Табу".

Как сообщает Deadline, пока не разглашается какого именно персонажа сыграет Стивен Грэм. Съемки ленты должны стартовать в начале следующего года. Режиссером выступит Энди Серкис.

Как сообщалось ранее, Наоми Харрис ("007: Координаты "Скайфолл") может сыграть в сиквеле злодейку Визг, которая является возлюбленной Карнажа. Роль самого Карнажа исполнит Вуди Харрельсон.

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Напомним, блокбастер "Веном" вышел на экраны в октябре 2018 года и собрал в мировом прокате более 855 млн долл. Картина заняла шестое место среди самых кассовых картин прошлого года. В этом году фильм "Джокер" побил рекорд проката в США, обойдя "Венома".

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Фильмы, Кино, Актриса, Герои, Стивен Грэм, Веном 2, Злолодейка.
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