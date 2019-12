Звезда "Ирландца" получил роль в фильме "Веном 2" (Фото)

Стивен Грэм, известный по ролям в гангстерских картинах Ирландец" Скорсезе, а также "Большой Куш" и "Подпольная империя", присоединился к актерскому составу фильма "Веном 2" по комиксам Marvel, главную роль в котором сыграет Том Харди - коллега Грэма по сериалу "Табу".

Как сообщает Deadline, пока не разглашается какого именно персонажа сыграет Стивен Грэм. Съемки ленты должны стартовать в начале следующего года. Режиссером выступит Энди Серкис.

Как сообщалось ранее, Наоми Харрис ("007: Координаты "Скайфолл") может сыграть в сиквеле злодейку Визг, которая является возлюбленной Карнажа. Роль самого Карнажа исполнит Вуди Харрельсон.

Stephen Graham has been cast in ‘VENOM 2’. (Source: https://t.co/Cl58TUjhVj) pic.twitter.com/qcKtP9ga3e

— (@DiscussingFilm) 5 декабря 2019 г.