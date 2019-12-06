Появился первый тизер второго сезона сериала "Ты" от Netflix (Видео)

Новости культуры:Выход нового сезона сериала состоится на Netflix 26 декабря этого года.

Netflix выпустил дебютный тизер второго сезона драматического сериала с элементами триллера "Ты", основанного на одноименном романе Кэролайн Кепнес и рассказывающем о серийном убийце Джо Голдберге.

Во втором сезона убийца Джо Голдберг (Пенн Бэджли), который работал менеджером в книжном магазине, переезжает из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, и авторы пообещали, что продолжение получится более жестоким, кровавым и жутким.

Премьера первого сезона состоялась на канале Lifetime 9 сентября 2018 года. 27 июля 2018 года телеканал продлил телесериал на второй сезон, который впоследствии переехал на Netflix. Когда успешный менеджер книжного магазина встречает талантливую начинающую писательницу, для него становится ясно, что ради нее он готов на все.

Используя соцсети, он узнает мельчайшие подробности о жизни девушки, чтобы подобраться к ней как можно ближе. Милая влюбленность перерастает в опасную одержимость. Парень готов тихо и методично устранить любое препятствие на пути к своей цели, даже если это препятствие — человек.

Напомним, что кинокомпания Marvel начинает подогревать интерес своих фанатов к будущей ленте, которую обещают выпустить в релиз в мае 2020 года. Будущий фильм "Черная вдова", основанный на одноименных комиксах от Marvel Comics, получит долгожданную экранизацию уже в 2020 году. Поскольку все предыдущие фильмы от вселенной Marvel пользовались большой популярностью, смело можно предполагать, что супергеройская лента о женщине в отличной физической форме получит не меньший успех в прокате.