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В Сети появился украинский трейлер фильма "Черная вдова" (Видео)

В Сети появился украинский трейлер фильма "Черная вдова" (Видео)
12:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Первый украинский трейлер к фильму "Черная вдова" уже взрывает сеть.

Кинокомпания Marvel начинает подогревать интерес своих фанатов к будущей ленте, которую обещают выпустить в релиз в мае 2020 года.

Будущий фильм "Черная вдова", основанный на одноименных комиксах от Marvel Comics, получит долгожданную экранизацию уже в 2020 году. Поскольку все предыдущие фильмы от вселенной Marvel пользовались большой популярностью, смело можно предполагать, что супергеройская лента о женщине в отличной физической форме получит не меньший успех в прокате.

Над картиной работают глава Marvel Sudios и известный продюсер Кевин Фейдж, режиссер Кейт Шортленд и сценаристы Жак Шеффер и Нед Бенсон. Главную роль традиционно исполнит Скарлетт Йоханссон, за которой закреплен персонаж Черная Вдова в студии Marvel, Дэвид Харбор, Флоренс Пью и другие. 

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Сюжет картины "Черная вдова" будет разворачиваться после событий, произошедших в "Первом мстителе: Противостояние". Именно поэтому он откроет немало тайн о прошлом Наташи Романовой в Будапеште.

Так, трейлер к супергеройской ленте начинается именно со сцен, снятых в столице Венгрии.

Премьера фильма "Черная вдова" в Украине запланирована на 7 мая 2020 года.

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Фильмы, Кино, Трейлер, Черная вдова.
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