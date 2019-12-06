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Пятница, 06.12.2019

"Затерянные в космосе" от Netflilx: финальный трейлер второго сезона (Видео)

Второй сезон сериала стартует спустя семь месяцев после финала оригинала, в котором главные герои переместились в неизвестную точку в космосе. Судя по всему, семья Робинсонов займётся поисками робота из первого сезона. "Затерянные в космосе" — ремейк одноимённого шоу шестидесятых годов и один из самых дорогих проектов Netflilx. В рамках NYCC актёры рассказали, что второй сезон будет намного более амбициозным, чем первым, а зрители увидят больше причудливых инопланетных миров. Продолжение сериала выйдет 24 декабря на Netflix.
DTF
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Трейлер, Сериалы, Затерянные в космосе, Netflilx.
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