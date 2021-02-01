Селена Гомес выпустила клип и назвала дату выхода нового альбома (видео)

Популярная американская актриса и певица Селена Гомес, которая с начала года представила первую испаноязычную песню De Una Vez, выпустила новый клип на песню Baila Conmigo, записанную совместно с пуэрториканским рэпером Rauw Alejandro.

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Видео было размещено на официальном YouTube-канале 28-летней певицы.

Срежиссировал работу Фернандо Ногари.

На 1 февраля клип набрал более 18 миллионов просмотров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nogari (@fernando.nogari)

Также Селена анонсировала выход нового мини-альбома под названием Revelacion, релиз которого состоится 12 марта 2021 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Selena Gomez (@selenagomez)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Selena Gomez (@selenagomez)

В трек-лист войдут семь песен, в том числе представленная ранее испаноязычная песня. Не так давно Гомес показала поклонникам, что же происходило на съемках клипа De Una Vez.