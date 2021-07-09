Увеличившая ягодицы украинская Кардашьян поделилась новым фото: "Все дело в ракурсе"

Украинская модель Алена Омович, которая в мае увеличила себе ягодицы в два раза, запечатлела свою пятую точку с "другого ракурса".

Девушка, которую называют украинской Ким Кардашьян, поделилась новым пикантным фото в красном купальнике.

Менее чем за час снимок набрал около 20 тысяч лайков от фолловеров.

View this post on Instagram A post shared by Alena Star (@alena_omovych)

На официальную страницу Алены в Инстаграм подписано более 1,5 миллионов поклонников. Ее аккаунт так и пестрит откровенными фото и видео в сексуальном белье, купальниках или ультракоротких платьях.

View this post on Instagram A post shared by Alena Star (@alena_omovych)

View this post on Instagram A post shared by Alena Star (@alena_omovych)

View this post on Instagram A post shared by Alena Star(@alena_omovych)

Ранее Алена Омович появилась в кадре в откровенном черном нижнем белье.