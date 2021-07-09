Увеличившая ягодицы украинская Кардашьян поделилась новым фото: "Все дело в ракурсе"

Украинская модель Алена Омович, которая в мае увеличила себе ягодицы в два раза, запечатлела свою пятую точку с "другого ракурса".
Девушка, которую называют украинской Ким Кардашьян, поделилась новым пикантным фото в красном купальнике.
Менее чем за час снимок набрал около 20 тысяч лайков от фолловеров.
View this post on Instagram
На официальную страницу Алены в Инстаграм подписано более 1,5 миллионов поклонников. Ее аккаунт так и пестрит откровенными фото и видео в сексуальном белье, купальниках или ультракоротких платьях.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Ранее Алена Омович появилась в кадре в откровенном черном нижнем белье.