Украинская Ким Кардашьян показала увеличенные ягодицы в сексуальном белье (фото)

Киевлянка Алена Омович, известная как Алена Стар (Alena Star), которая в мае этого года сделала пластическую операцию по увеличению ягодиц, продемонстрировала свою "новую" попу.

Модель выложила на своей официальной странице в Инстаграм фото, где позирует в откровенном черном нижнем белье, повернувшись к объективу камеры боком.

"Кажется я в теневом бане. Так что с вас по лайку на это фото и любой коммент", - написала Омович в посте.

Добавим, что горячий кадр понравился более 25 тысяч человек.

"Алена Имплантович", - пошутили в сети. Большинство мужчин оценили горячий образ украинской Кардашьян.

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно украинская модель Алена Омович решила перекраситься в блондинку.