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Украинская Ким Кардашьян показала увеличенные ягодицы в сексуальном белье (фото)

Украинская Ким Кардашьян показала увеличенные ягодицы в сексуальном белье (фото)
Обновлено 23:12 Сб, 26 Июнь 2021 Телеграф Фото: instagram Алена Омович

Киевлянка Алена Омович, известная как Алена Стар (Alena Star), которая в мае этого года сделала пластическую операцию по увеличению ягодиц, продемонстрировала свою "новую" попу.

Модель выложила на своей официальной странице в Инстаграм фото, где позирует в откровенном черном нижнем белье, повернувшись к объективу камеры боком.

"Кажется я в теневом бане. Так что с вас по лайку на это фото и любой коммент", - написала Омович в посте.

Добавим, что горячий кадр понравился более 25 тысяч человек.

"Алена Имплантович", - пошутили в сети. Большинство мужчин оценили горячий образ украинской Кардашьян.

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно украинская модель Алена Омович решила перекраситься в блондинку.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,380

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Модели, Алена Омович.
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