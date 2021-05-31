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Теперь блондинка: украинская Ким Кардашьян сменила имидж после новой пластики (фото, видео)

Теперь блондинка: украинская Ким Кардашьян сменила имидж после новой пластики (фото, видео)
Обновлено 17:27 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Популярная модель и блогер Алена Омович, которую уже давно прозвали украинской Ким Кардашьян, решила изменить не только свое тело, но и имидж. После операции по увеличению ягодиц, девушка сменила цвет волос. 

Омович решила стать блондинкой. Ради этого блогер отправилась в Одессу к "лучшему  мире колористу".  Своими изменениями Алена похвасталась на своей странице в Инстаграм, где за ней следит полтора миллиона подписчиков. 

"Я давно примеряла парики блонда, но осветлять свои волосы было страшно. Я рада, что решилась на перемены" - написала модель под своим новым постом.

 
 
 
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Публикация от Alena Star (@alena_omovych)

Также несколько видео Алена опубликовала в сторис, где отметила, что новый цвет волос очень подходит ей под загар. 

Ранее, "Телеграф" писал, что украинская певица Наталья Могилевская заметно поправилась. Артистка  призналась, что за время карантина набрала 10 кг. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Имидж, Алена Омович, Алена Стар.
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