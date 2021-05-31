Теперь блондинка: украинская Ким Кардашьян сменила имидж после новой пластики (фото, видео)

Популярная модель и блогер Алена Омович, которую уже давно прозвали украинской Ким Кардашьян, решила изменить не только свое тело, но и имидж. После операции по увеличению ягодиц, девушка сменила цвет волос.

Омович решила стать блондинкой. Ради этого блогер отправилась в Одессу к "лучшему мире колористу". Своими изменениями Алена похвасталась на своей странице в Инстаграм, где за ней следит полтора миллиона подписчиков.

"Я давно примеряла парики блонда, но осветлять свои волосы было страшно. Я рада, что решилась на перемены" - написала модель под своим новым постом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alena Star (@alena_omovych)

Также несколько видео Алена опубликовала в сторис, где отметила, что новый цвет волос очень подходит ей под загар.

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