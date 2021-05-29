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"Карантин выбил из колеи": Наталья Могилевская заметно поправилась (фото)

"Карантин выбил из колеи": Наталья Могилевская заметно поправилась (фото)
Обновлено 09:49 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известная украинская певица Наталья Могилевская стала гостьей в студии "Ранку з Україною" и откровенно призналась, что за время карантина значительно поправилась. И, если честно, видно это невооруженным глазом. 

Артистка решила не скрывать это, а наоборот в эфире заявила о желании быстрее похудеть, чтобы снова иметь возможность выступать в любимом концертном наряде. А чтобы это сделать ей нужно скинуть лишних 10 килограмм. Для этого артистка призвала тренеров и диетологом помочь ей в этом. 

"Я делаю это публично, потому что понимаю, что иначе никогда не похудею, а если пообещаю и не сделаю – мне будет очень стыдно" - признается Могилевская.

Причиной набора веса Наталья назвала карантин и ненормированный график. Именно это "выбило из колеи" артистку. 

"Телеграф" сделал небольшую подборку фото Натальи Могилевской, на которых видно "разницу".

Фото до:

Фото после:

Ранее, "Телеграф" писал, что фитнес-тренер Марина Боржемская дала несколько советов, которые помогут не набирать вес после похудения.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 91

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Похудение, Наталья Могилевская, Певица.
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