"Срабатывает банальная психология: Марина Боржемская рассказала, как удержать вес после похудения

Известный фитнес-тренер, эксперт по питанию, тренер проекта "Зважені і щасливі" Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм часто делится со своими подписчиками поделилась различными лайфхаками и советами, которые могут помочь "худеющим" в достижении желаемого результата.

Одним из самых частых вопросов, помимо "как похудеть", является "как же удержать вес после похудения". Ведь если избавиться от лишнего веса в принципе легко, если есть желание, то что же делать, чтобы вес не возвращался?

Казалось бы все просто: поддерживаем баланс - удерживаем вес после похудения. Однако очень часто срабатывает банальная психология — закончился марафон похудения, значит можно больше не придерживаться всех рекомендаций и правил пп.

"Я хочу дать вам несколько действительно нужных и полезных советов, которые помогут вам соблюдать баланс" - пишет Марина Боржемская.

Что же делать:

Наслаждайтесь едой. Ешьте соблюдая принцип тарелки и смакуйте каждый кусочек.

Контролируйте размер порций и не переедайте.

Регулярно тренируйтесь и выполняйте норму шагов.

Меняйте образ жизни и привычки, а не диеты. Чтобы быть здоровым и красивым нужно соблюдать всего несколько правил: правильное сбалансированное питание, спорт, режим сна и отдыха.

Кушайте преимущественно домашнюю еду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАРАФОН в здоровую Жизнь (@insta_borzhemsky)

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала, как правильно начинать худеть.