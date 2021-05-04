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"Срабатывает банальная психология: Марина Боржемская рассказала, как удержать вес после похудения

"Срабатывает банальная психология: Марина Боржемская рассказала, как удержать вес после похудения
Обновлено 10:52 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Известный фитнес-тренер, эксперт по питанию, тренер проекта "Зважені і щасливі" Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм часто делится со своими подписчиками поделилась различными лайфхаками и советами, которые могут помочь "худеющим" в достижении желаемого результата. 

Одним из самых частых вопросов, помимо "как похудеть", является "как же удержать вес после похудения". Ведь если избавиться от лишнего веса в принципе легко, если есть желание, то что же делать, чтобы вес не возвращался?

Казалось бы все просто: поддерживаем баланс - удерживаем вес после похудения. Однако очень часто срабатывает банальная психология — закончился марафон похудения, значит можно больше не придерживаться всех рекомендаций и правил пп.

"Я хочу дать вам несколько действительно нужных и полезных советов, которые помогут вам соблюдать баланс" - пишет Марина Боржемская.

Что же делать:

  • Наслаждайтесь едой. Ешьте соблюдая принцип тарелки и смакуйте каждый кусочек.

  • Контролируйте размер порций и не переедайте. 

  • Регулярно тренируйтесь и выполняйте норму шагов.  

  • Меняйте образ жизни и привычки, а не диеты. Чтобы быть здоровым и красивым нужно соблюдать всего несколько правил: правильное сбалансированное питание, спорт, режим сна и отдыха.

  • Кушайте преимущественно домашнюю еду.

 
 
 
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Публикация от МАРАФОН в здоровую Жизнь (@insta_borzhemsky)

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала, как правильно начинать худеть.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 180

Все по теме:

Здоровье, Похудение, Лишний вес, Тренер, Марина Боржемская.
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