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"Теперь попа в два раза больше": украинская Ким Кардашьян легла под нож (фото, видео)

"Теперь попа в два раза больше": украинская Ким Кардашьян легла под нож (фото, видео)
Обновлено 16:01 Сегодня Телеграф Фото: instagram alena_omovych

На страницу популярной модели и блогера Алены Омович, которую уже давно прозвали украинской Ким Кардашьян, подписано полумиллиона пользователей социальной сети Инстаграм.

Киевлянка активно делится с поклонниками очень пикантными, откровенными фотографиями и видео, на которых демонстрирует свою переделанную внешность и пышные формы. Именно им Алена обязана бешенной популярности в сети.

На днях модель решилась на еще одну пластическую операцию по увеличению ягодиц.

"190сс Motiva каплевидный имплант, заменила на 390сс круг Polytech. Теперь попа в два раза больше. Неделя реабилитации и я уже лечу домой. Сидеть не больно, только непривычно", - сообщила Омович в своем новом посте, опубликовав снимок, на котором она лежит на животе на больничной койке.

Алена Омович любит раздеваться перед камерами. Ее фото и видео практически всегда пронизаны эротикой и обнажениями.

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A post shared by Alena Star (@alena_omovych)

Ранее модель и актриса Эмили Ратаковски показала горячий снимок со своим возлюбленным.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 359

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Фигура, Пластика, Алена Омович.
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