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"Миссис Украина 2021" Татьяна Ровная вступила в свои обязанности: что известно о победительнице конкурса красоты

"Миссис Украина 2021" Татьяна Ровная вступила в свои обязанности: что известно о победительнице конкурса красоты
Обновлено 12:06 Сегодня Телеграф Фото: instagram

27 мая в Киеве отгремел международный конкурс красоты для успешных женщин "Миссис Украина 2021". Самой красивой из замужних конкурсанток стала многодетная мама из Днепра - 33-летняя Татьяна Ровная

В 2021 году корону победительнице вручали директор Mrs. Ukraine International – Яна Луцкая, и победительница конкурса в 2020 году Виктория Файнблат. 

28 мая Татьяна Ровная уже вступила в свои "королевские" обязанности, и отправилась на первое "задание".

Отметим, что из-за отмены международного конкурса в США в прошлом году - в 2021 году на шоу отправятся сразу две королевы – Татьяна Ровная и Виктория Файнблат.

Что известно о Татьяне Ровной?

Татьяна Ровная - бизнесвумен, психолог и дизайнер интерьеров из Днепра. У нее за спиной два высших образования - юридическое и психологическое, но на этом ее учеба не остановилась. Сейчас Татьяна получает третье высшее в области государственного управления.

 
 
 
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Татьяна замужем уже шестнадцать лет. Вместе с мужем они воспитывают троих детей: четырнадцатилетнего сына Станислава, одиннадцатилетнюю дочь Злату и пятилетнего сына Любомира. Ровная большое внимание уделяет воспитанию детей и прививает любовь к жизни через музыку, культуру, иностранные языки и путешествия.

 
 
 
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Публикация от Татьяна Ровная | Психология (@tati_rovnaya)

 

Вместе со своим мужем они занимаются развитием торгового направления в сфере поставок агробизнеса и современными финансами с технологией блокчейн, совместно владеют логистической компанией, занимаются продвижением украинских IT-стартапов в Калифорнии, а также возглавили технический стартап в Австрии.

 
 
 
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Публикация от Татьяна Ровная | Психология (@tati_rovnaya)

 
 
 
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Публикация от Татьяна Ровная | Психология (@tati_rovnaya)

В будущем мечтает создать мощную женскую политическую партию, которая предоставит Украине новые возможности для развития и процветания.

 
 
 
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Публикация от Татьяна Ровная | Психология (@tati_rovnaya)

Любит читать литературу по клинической психологии. Любимый писатель Виктор Пелевин. Часто выезжает на природу, занимается медитацией. Любимый музыкант Людовико Эйнауди.

 
 
 
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Публикация от Татьяна Ровная | Психология (@tati_rovnaya)

 
 
 
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Публикация от Татьяна Ровная | Психология (@tati_rovnaya)

Ранее, "Телеграф" писал, что 17 мая, состоялся грандиозный финал 69-ого международного конкурса красоты "Мисс Вселенная-2020". Победительницей стала мексиканка Андреа Меза.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Конкурс красоты, Миссис Украина, Татьяна Ровная.
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