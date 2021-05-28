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"Была беременна и не знала об этом": Эмили Ратаковски показала откровенное фото с мужем

"Была беременна и не знала об этом": Эмили Ратаковски показала откровенное фото с мужем
Обновлено 08:37 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски наслаждается первыми месяцами материнства. В марте 2021 года девушка родила своего первенца - сына от своего супруга Себастьяна Беар-МакКларда, которого назвали Сильвестром.

После рождения малыша, Эмили периодически делится со своими поклонниками его снимками. Однако, 28 мая девушка решила поностальгировать, и вспомнила то время, когда она еще не знала о своей беременности. 

На своей странице в Инстаграм модель опубликовала парочку пикантных снимков со своим супругом. На фото пара лежит на траве и целуется. Стоит отметить, что на Эмили было настолько короткое платье, что на фото видно ее оголенные ягодицы. 

"Была беременна и не знала об этом" - подписала снимок Ратаковски.

 
 
 
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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Ранее, "Телеграф" писал, что Эмили Ратаковски продемонстрировала подписчикам отличную фигуру. Смотря на эти фото и вовсе не скажешь, что модель недавно стала мамой.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 235

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Модель, Актриса, Емили Ратаковски.
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