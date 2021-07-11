"К знаниям надо тянуться, но лучше в юбке...": Лесю Никитюк потроллили из-за фото с книгами

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно показала себя в образе Мальвины, в воскресенье, 11 июля, попросила своих подписчиков в соцсети Инстаграм посоветовать ей какое-нибудь хорошее литературное произведение. На просьбу телеведущей ответили с юмором, обратив внимание не на духовный поиск 33-летней звезды, а на ее длинные ноги.

Девушка выложила на своей официальной странице фото, на котором позирует спиной к объективу камеры, как бы доставая книгу с полки. На Никитюк зеленый блейзер и короткие кожаные шортики.

"Правильно, к знаниям надо тянуться, но лучше в юбке...", "Энциклопедия этики", "Библию почитай", - написали в комментариях фолловеры телеведущей.

Ранее Леся Никитюк показала, как "соглашается" выйти замуж за героя 11 сезона реалити "Холостяк" Михаила Заливако.