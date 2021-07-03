"Современная Мальвина": Никитюк поделилась с девушками маленьким секретом счастья (фото)

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая показала недавние "масштабы" непогоды в столице, продемонстрировала новый образ, который ей помогли подобрать стилисты в последний день съемок нового сезона популярной телепередачи "Хто зверху?". Напомним, что Никитюк вместе с Сергеем Притулой являются ведущими шоу на Новом канале.

Леся перевоплотилась в современную Мальвину, как подметил один из фолловеров телеведущей в Инстаграме.

"Девушки, хотите быть счастливыми.... Не обматывайте себя. Всем хороших выходных", - пожелала Никитюк своим прекрасным фанаткам.

Ранее Леся Никитюк примерила для программы образ сексуальной русалки, а также "грозного" дракона. А герой 11 сезона реалити "Холостяк" Михаил Заливако "сделал предложение" телеведущей прямо во время съемок "Хто зверху?".