Скачать
Суббота, 03.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Из-за коронакризиса мы сократили 30% сотрудников, - президент МАУ Евгений Дыхне
Из-за коронакризиса мы сократили 30% сотрудников, - президент МАУ Евгений Дыхне
Украина - Англия: все о четвертьфинале Евро-2020
Украина - Англия: все о четвертьфинале Евро-2020
Днепр и Полтава - в списке антирейтинга: статистика по коронавирусу в Украине 3 июля
Днепр и Полтава - в списке антирейтинга: статистика по коронавирусу в Украине 3 июля
Армия Израиля приняла на вооружение TitTok: как соцсеть работает в пользу военных
Армия Израиля приняла на вооружение TitTok: как соцсеть работает в пользу военных

"Современная Мальвина": Никитюк поделилась с девушками маленьким секретом счастья (фото)

"Современная Мальвина": Никитюк поделилась с девушками маленьким секретом счастья (фото)
Обновлено 12:52 Сегодня Телеграф Фото: instagram Леси Никитюк

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая показала недавние "масштабы" непогоды в столице, продемонстрировала новый образ, который ей помогли подобрать стилисты в последний день съемок нового сезона популярной телепередачи "Хто зверху?". Напомним, что Никитюк вместе с Сергеем Притулой являются ведущими шоу на Новом канале.

Леся перевоплотилась в современную Мальвину, как подметил один из фолловеров телеведущей в Инстаграме.

"Девушки, хотите быть счастливыми.... Не обматывайте себя. Всем хороших выходных", - пожелала Никитюк своим прекрасным фанаткам.

В обшитом цветами платье: Каменских очаровала новым образом из Мексики (фото)

Ранее Леся Никитюк примерила для программы образ сексуальной русалки, а также "грозного" дракона. А герой 11 сезона реалити "Холостяк" Михаил Заливако "сделал предложение" телеведущей прямо во время съемок "Хто зверху?".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 226

Все по теме:

Стиль, Леся Никитюк, Хто зверху.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Под Винницей мужчина умер через четыре часа после прививки от COVID-19: подробности
02 В Черном море Россия "спасает" дрейфующее судно из Украины
03 В Литве объявлена чрезвычайная ситуация из-за Беларуси: что произошло
04 Решение Лукашенко стало сюрпризом для украинских пограничников
05 Россия нашла повод "поучаствовать" в Sea Breeze-2021: что известно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Под Львовом молния убила 14-летнего подростка
Под Львовом молния убила 14-летнего подростка
Стоит ли пользоваться приложениями для онлайн-знакомств? Исследователи дали ответ
Стоит ли пользоваться приложениями для онлайн-знакомств? Исследователи дали ответ
Взрыв на нефтяном газопроводе образовал &quot;огненное око&quot; в Мексиканском заливе: впечатляющие видео
Взрыв на нефтяном газопроводе образовал "огненное око" в Мексиканском заливе: впечатляющие видео
В Украине аферисты устроили &quot;липовую&quot; акцию с участием &quot;АТБ&quot;
В Украине аферисты устроили "липовую" акцию с участием "АТБ"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь