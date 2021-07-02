"Желтая пресса скоро подтянется": Леся Никитюк показала, как Михаил Заливако делает ей "предложение"

Популярная телеведущая Леся Никитюк - холостячка, или же она просто отлично скрывает своего избранника. Отличное чувство юмора теледивы позволяет отлично "шифроваться".

Однако на странице Никитюк периодически появляются разные известные мужчины. Один из них уже даже успел сделать леди Ле "предложение", на которое телеведущая дала положительный ответ.

На съемках программы "Хто Зверху?", куда пригласили главного героя 11 сезона "Холостяка" Михаила Заливако, с которым Лесю уже "посватали" ранее, бизнесмен решил "потренироваться" на Никитюк, и сделал ей "предложение".

"Боже как неожиданно. P.s. Миша ты Сверху!" - подписала фото Леся.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

В комментариях поклонники поддержали пару, засыпав Лесю Ивановну комплиментами.

Ранее, "Телеграф" писал, что Леся Никитюк показала, как проходят съемки программы "Хто зверху?".