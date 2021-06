Русалка превратилась в дракона: Леся Никитюк насмешила сеть видео со съемок шоу "Хто зверху?"

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк ни дня не упускает, чтобы не порадовать своих поклонников различными фото и видео со своей жизни. А так, как сейчас активно проходят съемки программы "Хто зверху?", которое она ведет вместе с Сергеем Притулой, большинство ее постов в Инстаграме посвящены именно этому.

Очень часто в конце выпуска программы, в финале Сергей и Леся, а иногда и участники их команд, переодеваются в различные ростовые костюмы. Новый сезон шоу тоже не стал исключением.

Леся опубликовала несколько забавных видео, на которых предстала в образах русалки и дракона.

"Best of the day…" - пописала свой пост Никитюк, и показала забавное виде, на котором в костюме русалки "болталась" на полу.

