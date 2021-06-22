"Как в раю": Леся Никитюк зажгла на дне рождения Сергея Притулы с именинником и его сыном Дмитрием

22 июня 2021 года известный украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула отмечает свое 40-летие. По поводу юбилея он собрал свою семью и друзей в одном из ресторанов под Киевом. И естественно на праздник именинник пригласил свою партнершу по шоу "Хто зверху" Лесю Никитюк.

На своей странице в Инстаграм леди Ле решила показать своим подписчикам, как Сергей Притула отмечает свой праздник. Она добавила несколько сторис, на которых показала общую атмосферу, и вид с терассы, где и происходит застолье.

Помимо красивых видов, Леся Ивановна также танцевала с одним из участников юмористического коллектива "Варьяты" и по совместительству кумом Притулы - Владимиром Жогло.

Ну и как же без сторис с самим виновником торжества. Веселый Сергей Притула на видео поет песню, а после поцелуя Леси в щечку, целует ее в ответ. Также на видео засветился и старший сын шоумена - Дмитрий.

А ранее, Никитюк опубликовала совместный снимок с младшим Притулой, который так и подписала.

Ранее, "Телеграф" писал, что Леся Никитюк сделала невероятно трогательный подарок на годовщину свадьбы своих родителей. На рубиновую свадьбу (40 лет) телеведущая купилп родителям обручальные кольца.