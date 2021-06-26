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"Скажите, что это шутка": Могилевскую "обстригли" из-за проигранного спора (видео)

"Скажите, что это шутка": Могилевскую "обстригли" из-за проигранного спора (видео)
Обновлено 18:50 Сегодня Телеграф

Украинская певица Наталья Могилевская, которая поспорила с тренером Анитой Луценко, что побреется налысо если не похудеет, похоже, лишилась своих роскошных локонов.

45-летняя артистка выложила видео из закулисья нового сезона "Хто зверху?", на котором ведущие шоу Леся Никитюк и Сергей Притула безжалостно стригут волосы народной артистке Украины.

"Я бы хотела прокомментировать это, но у меня слов. Смотрите видео. Ps. Остальное в сторис сегодня и завтра", - обратилась Могилевская к подписчикам.

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Напомним, что певица должна была к 26 июню похудеть на 4 кг. Утром в назначенную дату Наталья стала на весы и увидела, что набрала дополнительных 300 гр. Сейчас ее вес составляет 72,9 кг.

Действительно ли любимая исполнительница будет лысой, станет известно совсем скоро, но поклонники артистки в шоке от увиденного.

Ранее Наталья Могилевская поделилась тремя правилами поддерживания формы.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 922

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Наталья Могилевская, Сергей Притула, Анита Луценко, Леся Никитюк.
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