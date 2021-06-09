"ТОП-3 правила моего похудения": Наталья Могилевская рассказала, как поддерживает себя в форме

Работа над телом "мечты" - это тоже труд. Популярная украинская певица Наталья Могилевская знает это как никто другой. За время карантина артистка поднабрала в весе, и теперь активно занимается, чтобы убрать все лишнее.

На своей странице в Инстаграм Наталья поделилась своими тремя правилами правильного питания, которые для нее разработала ее диетолог. Певица решила поделиться ими и со своими подписчиками.

Итак, первое правило - это трехкратный график: завтрак в первый час после пробуждения, обед в 13:00 - 14:00 и ужин в 19:00 - 20:00.

Второе правило - биоритмика питания, то есть распределение пищи в течении дня: белковые завтраки, углеводы в обед, а ужин - это овощи в термообработке без углеводов и без белков.

И третье правило - это водный режим. 1,5-2 литра воды в день. За 30 минут до приема еды, через 1 час после приема, в промежутках между приемами еды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Ранее, "Телеграф" писал, что Наталья Могилевская заключила пари с тренером Анитой Луценко. Спор заключается в том, что если певица не похудеет за месяц, то она должна побриться налысо.