"В случает провала - Наташа бреется налысо": Могилевская заключила пари с тренером Анитой Луценко

Известная украинская певица Наталья Могилевская призналась, что за время карантина слегка поднабрала в весе, что ей не нравится, так как она не влазит в любимое концертное платье. За помощью в похудении артистка обратилась к известному тренеру Аните Луценко.

А чтобы себя еще больше мотивировать, Наталья и Анита заключили пари. Теперь, если Могилевская не похудеет на 4 кг до 26 июня, то она должна будет побриться налысо. Об этом певица рассказала у себя на странице Инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Более того, Наталья даже опубликовала фото, на котором показала, как будет выглядеть в результате своего проигрыша.

"Решила сразу все сделать, чтобы не ждать" - подписала снимок Могилевсая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Ранее, "Телеграф" писал, что Анита Луценко показала, как создать классный рельеф и подтянутое тело. Фитнес-тренер поделилась подборкой эффективных упражнений.