Идеальное тело за 10 дней: Анита Луценко поделилась простыми и эффективными упражнениями

Лето уже наступило, и если вы не успели подготовить свое тело к пляжному сезону, то известный фитнес-тренер Анита Луценко представила свой 10-дневный марафон по похудению.

На своем ютуб-канале она опубликовала первую серию тренировок, которые помогут сделать ваше тело подтянутым. Анита отмечает, что упражнения простые, но эффективные.

Тренировку Луценко советует выполнять тренировку с грузами: вес желательно взять 2-3 кг каждый груз, в паре - 6 кг. Если утяжелителей нет, в принципе выполнять тренировку можно и без них, нагрузка на тело все равно будет хорошей, однако с грузами результат появится в десять раз быстрей.

Также, тренер отметила, что выполняя тренировку, вы отвечаете за своё здоровье, и если у вас есть вопросы медицинского характера, то лучше всего проконсультироваться с доктором.

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