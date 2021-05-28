А как едите вы? Украинская фитнес-тренер поделилась примерами режимов питания

Известный фитнес-тренер и эксперт по здоровому питанию Марина Боржемская, которая недавно рассказала, как тренироваться после перенесенного коронавируса, поделилась примерами популярных режимов питания, которые подходят для тех, кто хочет нормализовать свой вес в зависимости от ежедневной занятости.
Новый познавательный пост появился на странице Боржемской borzhemsky_healthy_food.
Примеров режимов дня всего три:
3-х разовое питание: подходит тем, кто ложится спать не позднее 21:00!
4-х разовое питание: подходит тем, кто ложится спать не позднее 22:00!
5-ти разовое питание: если Вы ложитесь спать около 23:00, можете добавить еще один перекус во второй половине дня и сместить свой ужин к 19:00-19:30.
Ранее Марина Боржемская поделилась советами, как привести себя в форму после родов.