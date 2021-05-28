А как едите вы? Украинская фитнес-тренер поделилась примерами режимов питания

Известный фитнес-тренер и эксперт по здоровому питанию Марина Боржемская, которая недавно рассказала, как тренироваться после перенесенного коронавируса, поделилась примерами популярных режимов питания, которые подходят для тех, кто хочет нормализовать свой вес в зависимости от ежедневной занятости.

Новый познавательный пост появился на странице Боржемской borzhemsky_healthy_food.

Примеров режимов дня всего три:

3-х разовое питание: подходит тем, кто ложится спать не позднее 21:00!

Завтрак 8:00-9:00

Обед 12:30-13:30

Ужин 17:00-17:30

4-х разовое питание: подходит тем, кто ложится спать не позднее 22:00!

Завтрак 7:00-8:00

Перекус 9:30-10:00

Обед 13:00-14:00

Ужин 18:00

5-ти разовое питание: если Вы ложитесь спать около 23:00, можете добавить еще один перекус во второй половине дня и сместить свой ужин к 19:00-19:30.

Завтрак 7:00-8:00

Перекус 9:30-10:00

Обед 12:30-13:30

Перекус 15:30-16:00

Ужин 19:00-19:30

Ранее Марина Боржемская поделилась советами, как привести себя в форму после родов.