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Дуа Липа впечатлила фанатов новым образом

Дуа Липа впечатлила фанатов новым образом
Обновлено 12:18 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Популярная британская певица Дуа Липа, которая ранее показала, как создаются восковые фигуры для музея мадам Тюссо, стала новым лицом новой осенне-зимней коллекции от итальянского дома моды Versace. 

Знаменитость  уже успела сняться в рекламной кампании для бренда. Стоит отметить, что на съемке артистка появилась в непривычном для себя образе - исполнительница сменила темный цвет волос на огненно-рыжий, чем поразила своих поклонников. 

"Я так рада работать с легендарным домом Versace. Это незабываемый опыт" - прокомментировала свое сотрудничество с брендом Дуа Липа.

 
 
 
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Публикация от DUA LIPA (@dualipa)

 
 
 
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Публикация от DUA LIPA (@dualipa)

 
 
 
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Публикация от DUA LIPA (@dualipa)

Стоит отметить, что дизайнер Донателла Версаче отметила, что всегда восхищалась красотой певицы, поэтому и решила, что именно она должна представить новую рекламную кампанию бренда. 

Ранее, "Телеграф" писал, что сменой имиджа удивила и старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур - Румер. Девушка перекрасилась с брюнетки в рыжую.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Versace, Стиль, Образ, Певица, Дуа Липа.
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