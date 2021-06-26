Дуа Липа впечатлила фанатов новым образом

Популярная британская певица Дуа Липа, которая ранее показала, как создаются восковые фигуры для музея мадам Тюссо, стала новым лицом новой осенне-зимней коллекции от итальянского дома моды Versace.

Знаменитость уже успела сняться в рекламной кампании для бренда. Стоит отметить, что на съемке артистка появилась в непривычном для себя образе - исполнительница сменила темный цвет волос на огненно-рыжий, чем поразила своих поклонников.

"Я так рада работать с легендарным домом Versace. Это незабываемый опыт" - прокомментировала свое сотрудничество с брендом Дуа Липа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DUA LIPA (@dualipa)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DUA LIPA (@dualipa)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DUA LIPA (@dualipa)

Стоит отметить, что дизайнер Донателла Версаче отметила, что всегда восхищалась красотой певицы, поэтому и решила, что именно она должна представить новую рекламную кампанию бренда.

Ранее, "Телеграф" писал, что сменой имиджа удивила и старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур - Румер. Девушка перекрасилась с брюнетки в рыжую.