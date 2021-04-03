Дуа Липа разделась ради искусства (фото)

В знаменитом Музее восковых фигур мадам Тюссо в Нью-Йорке вскоре появится еще одна, уже третья, статуя известной британской певицы Дуа Липы.

Об этом сообщила сама знаменитость, опубликовав у себя на страничке в Инстаграм несколько снимков с закулисья мастерской, где и создаются восковые шедевры. На фото видно, как артистка позирует в специальной конструкции, к которой прикреплены десятки фотокамер. Таким образом художники измеряют фигуру певицы, а после по этим данным и будут создавать статую.

"Моя третья восковая фигура для Музея мадам Тюссо" - подписала снимки Дуа Липа, добавив, что статуя будет готова уже в этом году (2021).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DUA LIPA (@dualipa)

В этот раз, Дуа Липа появится перед посетителями Музея в достаточно вызывающей позе, выгнувшись так, чтобы показать все прелести своего тела. Да еще и в крошечном спортивном наряде и черных сапогах.

Ранее, "Телеграф" писал, что после заявления принца Гарри и Меган Маркл о выходе из королевской семьи, из Музея мадам Тюссо из экспозиции королевской семьи убрали их восковые фигуры.