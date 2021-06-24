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"С намеком на Джулию Робертс из "Красотки": старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур удивила сменой имижда

"С намеком на Джулию Робертс из "Красотки": старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур удивила сменой имижда
Обновлено 13:25 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Старшая дочь голливудских звезд Деми Мур и Брюса Уиллиса, 32-летняя американская актриса Румер Уиллис решила кардинально изменить свой имидж. Роковая брюнетка превратилась в рыжую бестию. 

На своей странице в Инстаграм Румер опубликовала фото в новом образе. Длинные черные локоны, как у ее матери, сменились рыжими кудрями. 

"С намеком на Сьюзан Сарандон в "Иствикских ведем", "Тельмы и Лузи" и Джулию Робертс из "Красотки" - подписала снимок девушка. 

 
 
 
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Публикация от Rumer Willis (@rumerwillis)

Поклонники актрисы положительно оценили новый имидж своей любимицы, о чем свидетельствует множество лайков и комментариев. 

"Телеграф" предлагает посмотреть, какой была Румер до смены имиджа. 

 
 
 
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Публикация от Rumer Willis (@rumerwillis)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Rumer Willis (@rumerwillis)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Rumer Willis (@rumerwillis)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Rumer Willis (@rumerwillis)

 Ранее, "Телеграф" писал, что младшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Таллула сообщила о своей помолвке.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 254

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Деми Мур, Уиллис, Имидж, Румер Уиллис.
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