"С намеком на Джулию Робертс из "Красотки": старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур удивила сменой имижда

Старшая дочь голливудских звезд Деми Мур и Брюса Уиллиса, 32-летняя американская актриса Румер Уиллис решила кардинально изменить свой имидж. Роковая брюнетка превратилась в рыжую бестию.

На своей странице в Инстаграм Румер опубликовала фото в новом образе. Длинные черные локоны, как у ее матери, сменились рыжими кудрями.

"С намеком на Сьюзан Сарандон в "Иствикских ведем", "Тельмы и Лузи" и Джулию Робертс из "Красотки" - подписала снимок девушка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rumer Willis (@rumerwillis)

Поклонники актрисы положительно оценили новый имидж своей любимицы, о чем свидетельствует множество лайков и комментариев.

"Телеграф" предлагает посмотреть, какой была Румер до смены имиджа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rumer Willis (@rumerwillis)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rumer Willis (@rumerwillis)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rumer Willis (@rumerwillis)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rumer Willis (@rumerwillis)

Ранее, "Телеграф" писал, что младшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Таллула сообщила о своей помолвке.