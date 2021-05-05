"Руки до сих пор дрожат": дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса объявила о своей помолвке

Свадебный бум в Голливуде продолжается. Младшая дочь экс-супругов актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса - Таллула выходит замуж. Ее возлюбленный, американский кинорежиссер Диллон Басс, сделал девушке предложение, которое она с радостью приняла.

Таллула Уиллис на свое странице в Инстаграм поделилась радостной новостью, опубликовав снимки со скромной помолвки, которая состоялась прямо во дворе их дома. Диллон встал на одно колено и предложил Таллуле стать его женой.

"С абсолютной уверенностью!" - подписала свой пост звездная дочь.

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Также, Таллула показала и обручальное кольцо, которое подарил ей ее возлюбленный. Диллон решил не экономить и преподнес любимой роскошное кольцо с огромным драгоценным камнем.

"Руки до сих пор дрожат, как мамины спагетти. Я невеста!", – подписала короткое видео девушка.

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Диллон в свою очередь тоже похвастался перед своими подписчиками в сети радостным событием. На своей странице он опубликовал совместный снимок с Таллулой, в котором признался е в любви.

"Я наконец могу называть тебя своей невестой" - пишет Басс.

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Ранее, "Телеграф" писал, что в сети появилась информация о том, какую свадьбу хочет американская певица Ариана Гранде, которой сделал предложение ее парень Далтон Гомес.