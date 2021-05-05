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"Руки до сих пор дрожат": дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса объявила о своей помолвке

"Руки до сих пор дрожат": дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса объявила о своей помолвке
Обновлено 12:07 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Свадебный бум в Голливуде продолжается. Младшая дочь экс-супругов актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса - Таллула выходит замуж. Ее возлюбленный, американский кинорежиссер Диллон Басс, сделал девушке предложение, которое она с радостью приняла. 

Таллула Уиллис на свое странице в Инстаграм поделилась радостной новостью, опубликовав снимки со скромной помолвки, которая состоялась прямо во дворе их дома. Диллон встал на одно колено и предложил Таллуле стать его женой. 

"С абсолютной уверенностью!" - подписала свой пост звездная дочь. 

 
 
 
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Публикация от tallulah (@buuski)

Также, Таллула показала и обручальное кольцо, которое подарил ей ее возлюбленный. Диллон решил не экономить и преподнес любимой роскошное кольцо с огромным драгоценным камнем. 

"Руки до сих пор дрожат, как мамины спагетти. Я невеста!", – подписала короткое видео девушка.

 
 
 
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Публикация от tallulah (@buuski)

Диллон в свою очередь тоже похвастался перед своими подписчиками в сети радостным событием. На своей странице он опубликовал совместный снимок с Таллулой, в котором признался е в любви.

"Я наконец могу называть тебя своей невестой" - пишет Басс.

 
 
 
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Публикация от (@dillonbuss)

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети появилась информация о том, какую свадьбу хочет американская певица Ариана Гранде, которой сделал предложение ее парень Далтон Гомес.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 198

Все по теме:

Свадьба, Деми Мур, Помолвка, Уиллис, Таллула Уиллис.
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