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Хотят отметить скромно: стало известно, какой будет свадьба Арианы Гранде

Хотят отметить скромно: стало известно, какой будет свадьба Арианы Гранде
10:10 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В декабре 2020 года популярная американская исполнительница Ариана Гранде сообщила, что она выходит замуж. Избранником артистки стал Далтон Гомес - агент по недвижимости в компании Aaron Kirman Group в Лос-Анджелесе, с которым певица встречается с весны 2020 года.

20 декабря на своей странице в Инстаграме она опубликовала пост, в котором похвасталась помолвочным кольцом. 

«Навсегда и дольше» - подписала снимок Гранде.

 
 
 
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Пара пока лично не комментирует предстоящее торжество, однако в сети уже появилась инсайдерская информация. Источники, близкие к Ариане и Далтону сообщат, что их свадьба состоится в начале лета и будет скромной и небольшой. Певица не хочет пышной свадьбы с огромным количеством гостей. Тем более из-за пандемии коронавируса молодожены не хотят рисковать ни своим здоровьем, ни здоровьем гостей.

"Они смотрели места в нескольких городах, но, скорее всего, выберут Калифорнию. Они хотят очень скромную церемонию. Официально ничего не произойдет, пока не будет безопасно", - цитирует инсайдера издание Us Weekly.

Также источник отмечает, что Ариана на самом деле влюблена в своего избранника, как и он в нее. К тому же Далтон очень понравился родственникам артистки.

 
 
 
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Публикация от Ariana Grande (@arianagrande)

 
 
 
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Публикация от Ariana Grande (@arianagrande)

Ранее, "Телеграф" писал, что о будущей свадьбе объявила и 23-летнея актриса Белла Торн. Ее бойфренд, 27-летний музыкант Бенджамин Масколо сделал предложение своей возлюбленной, на что та ответила "да".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 194

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Свадьба, Певица, Ариана Гранде.
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