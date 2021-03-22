"Сказала да": актриса Белла Торн обручилась со своим бойфрендом, музыкантом Бенджамином Масколо (фото)

Известная американская актриса 23-летняя Белла Торн объявила о новом этапе в своей жизни. Ее бойфренд, 27-летний музыкант Бенджамин Масколо сделал ей предложение, и она согласилась.

Радостную новость жених рассказал на своей странице в Инстаграме, опубликовав серию милых фото со своей возлюбленной.

"Она сказала да!" - подписал свой пост Бенджамин.

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Стоит отметить, что предложение Масколо сделал довольно оригинально: он написал письмо Белле на обратной стороне сценария фильма, над которым она работает.

На своей странице в Инстаграм Белла также опубликовала несколько сторис, в которых похвасталась своим помолвочным кольцом в виде капли, отметив, что Бенджамин знает ее стиль и то, что она любит. Также, актриса вспомнила, с чего начались их отношения и к чему это привело.

Белла и Бенджамин познакомились в соцсетях и начали встречаться с 2019 года. Практически сразу после расставания Беллы с Mod Sun, пара впервые была замечена вместе. Первый официальный совместный выход пары состоялся в сентябре 2019 года на красной дорожке на кинофестивале в Ольденбурге в Германии, где Белла демонстрировала свой режиссерский дебют.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Benjamin Mascolo (@b3nm)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BELLA (@bellathorne)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BELLA (@bellathorne)

Бенджамин Масколо - 27-летний певец и гитарист итальянской поп-группы Benji-Fede.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Benjamin Mascolo (@b3nm)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Benjamin Mascolo (@b3nm)

Ранее, "Телеграф" писал, что звезда фильма "Парни не плачут" Хлоя Севиньи тайно вышла замуж. Американская актриса спустя год призналась, что 9 марта 2020 года в Нью-Йорке она и ее возлюбленный, галерист Синиш Макович связали себя узами брака.