Белла Торн показала помолвочное кольцо: неужели выходит замуж? (Фото)

Отношения между ними завязались в прошлом году. В интервью с Vanity Fair Белла рассказывала, что познакомилась с возлюбленным в социальных сетях.
"Он говорит, что я первая оставила комментарий к его фотографии в Instagram. Такого не было, но пусть он так думает. Мы обменялись номерами и все хотели встретиться. Но когда он приезжал в Лос-Анджелес, я куда-то уезжала по работе, и когда я прилетала к нему в Италию, Бена там не было. Но мы все-таки встретились на фестивале Coachella", - поделилась актриса.
На первом свидании Торн задавала Бену тестовые вопросы, чтобы сразу понять, возможны ли между ними отношения.
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"Отношения подобны реке, в которой повсюду встречаются камни. В нашем случае это жизнь на разных континентах, известность и так далее. Если не стараться избегать таких "камней", то лучше даже и не начинать", - сказала Белла.
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Торн называет себя бисексуалкой и поддерживает идею полиаморных отношений. Масколо этому не противится и говорит, что Белла "открыла" для него новое понимание отношений.