Белла Торн показала помолвочное кольцо: неужели выходит замуж? (Фото)

Белла Торн заинтриговала своих поклонников новыми публикациями - актриса выложила серию фотографий, на которых позирует "одетая" в одни лишь бриллиантовые украшения. Среди них - массивное кольцо на безымянном пальце. Поклонники Беллы сделали вывод, что таким образом она намекнула на помолвку с Бенджамином Масколо.

Отношения между ними завязались в прошлом году. В интервью с Vanity Fair Белла рассказывала, что познакомилась с возлюбленным в социальных сетях.

"Он говорит, что я первая оставила комментарий к его фотографии в Instagram. Такого не было, но пусть он так думает. Мы обменялись номерами и все хотели встретиться. Но когда он приезжал в Лос-Анджелес, я куда-то уезжала по работе, и когда я прилетала к нему в Италию, Бена там не было. Но мы все-таки встретились на фестивале Coachella", - поделилась актриса.

На первом свидании Торн задавала Бену тестовые вопросы, чтобы сразу понять, возможны ли между ними отношения.

View this post on Instagram A post shared by BELLA (@bellathorne) on Jun 18, 2020 at 11:06am PDT

"Отношения подобны реке, в которой повсюду встречаются камни. В нашем случае это жизнь на разных континентах, известность и так далее. Если не стараться избегать таких "камней", то лучше даже и не начинать", - сказала Белла.

View this post on Instagram A post shared by BELLA (@bellathorne) on Jun 20, 2020 at 12:54pm PDT

Торн называет себя бисексуалкой и поддерживает идею полиаморных отношений. Масколо этому не противится и говорит, что Белла "открыла" для него новое понимание отношений.