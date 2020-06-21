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Депрессия в прошлом: 58-летняя актриса Хизер Локлир выходит замуж

Депрессия в прошлом: 58-летняя актриса Хизер Локлир выходит замуж
Обновлено 08:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Американская актриса Хизер Локлир, звезда популярного сериала 90-х "Район Мелроуз", получила предложение от бойфренда Криса Гейссера, отношения с которым были полны многочисленных разрывов. Помолвка влюбленных состоялась в конце апреля, когда пара отметила год трезвости звезды.

Накануне папарацци застали Хизер Локлир с кольцом с бриллиантом на безымянном пальце, а на днях близкие друзья звезды подтвердили слухи о помолвке.

Как уверяют инсайдеры, актриса получила предложение от бойфренда в конце апреля на первую годовщину преодоления зависимости от алкоголя, которая стала причиной ее скандальной репутации. Близкие звезды и 22-летняя дочь - модель Ава поддержали ее решение выйти замуж несмотря на то, что несколько лет назад из-за многочисленных конфликтов и споров с любимым она оказалась в тюрьме.

"Они по-настоящему счастливы вместе", - отмечают близкие пары.

 
 
 
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История любви будущих супругов началась еще в школьные годы, однако серьезные отношения они завязали только в 2017 году. Однако их отношения были полны ссор, одна из которых завершилась заключением и судебной волокитой для Хизер Локлир. Она нанесла Крису Гейссеру телесные повреждения и побила правоохранителей. Ей удалось избежать заключения после внесения залога в размере 20 тысяч долларов.

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Локлир с 2008 года лечила алкогольную и наркотическую зависимости в реабилитационных центрах, однако эти попытки были тщетными. Ее неоднократно держали под стражей из-за агрессивного поведения и нападения на правоохранителей и медиков, а в прошлом году она едва не покончила жизнь самоубийством.

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Свадьба, Хизер Локлир, Крис Гейссер.

Автор:

Телеграф
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