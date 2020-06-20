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Дженнифер Лопес готовит новый хит: 50-летняя звезда поделилась ярким образом (Фото)

Дженнифер Лопес готовит новый хит: 50-летняя звезда поделилась ярким образом (Фото)
20:12 Сегодня Телеграф nv.ua
Лопес намекнула, что готовит к выходу новый трек. Артистка показала фотографии из студии звукозаписи на своей странице в Instagram.

Лопес отправилась в студию в наряде от Coach, лицом которого она является.

Певица надела кожаные шорты, жакет, а также ботфорты на высокой платформе и каблуках. Под жакет она надела белую майку с откровенным декольте. Она также подобрала аксессуары - крупные серьги-кольца, а волосы собрала в высокий хвост.

Фаны пришли в восторг от внешнего вида 50-летней Дженнифер: они восхитились ее подтянутой фигурой и стильным внешним видом: "Икона", "О боже, ты выглядишь феноменально", "Самая красивая женщина на планете".

 
 
 
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Напомним, что 50-летняя исполнительница и ее жених, 44-летний экс-бейсболист Алекс Родригес, планировали пожениться в этом году, но пандемия коронавируса заставила их пересмотреть свои планы. Дженнифер Лопес до сих пор переживает из-за отмены свадьбы, которую они с женихом Алексом Родригесом должны были устроить в начале лета.

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Все по теме:

Фигура, Образ жизни, Стиль, Дженнифер Лопес, Coach.

Автор:

Телеграф
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