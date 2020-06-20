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Гуляка Кейт Мосс решила вести здоровый образ жизни и перестала употреблять алкоголь

Гуляка Кейт Мосс решила вести здоровый образ жизни и перестала употреблять алкоголь
Обновлено 17:16 Сегодня Телеграф showdream.org
Супермодель и актриса Кейт Мосс бросила пить и устраивать угарные вечеринки два года назад. За это время модель преобразилась, сменила режим и пищевые привычки, так что теперь в свои 48 лет выглядит лучше, чем на своих первых дефиле.

Недавно модель и мать 17-летней дочери Лилы Грэйс заметили в лондонском Сохо.

Кейт была в черном блейзере и расклешенных брюках, с черной сумкой Hermes Birkin, открытых сандалиях и в солнцезащитных очках.

Когда она их сняла - ее свежее лицо без макияжа поразило папарацци - "ни одной морщинки", "она будто повернула время вспять", пишет британская The Mirror.

Вместо угарных вечеринок, Кейт уже два года предпочитает здоровый образ жизни, кино, сон и йогу. Беседуя с журналом Elle супермодель призналась, что теперь она в постели к 11 вечера, чтобы полноценно отдохнуть за 8 часов сна.

"Я ложусь спать в 11 вечера и смотрю Netflix, прежде чем заснуть. А со стрессом справляюсь, занимаясь йогой. Это помогает мне сосредоточиться на настоящем", - добавила она.

"Похожа на монашку": Шэрон Стоун вспомнила юность, опубликовав архивное фото

Нынешний образ жизни модели очень далек от того, с которым она ассоциировалась прежде. Говорили, Кейт зажигала так, что ее прозвали "Танком" за жесткое пьянство: когда-то она начинала день бокалом Просекко в 8 утра, продолжала вином и водкой за обедом.

 
 
 
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Ровесница Кейт - Наоми Кэмпбелл - тоже пришла к тому, чтобы вести здоровый образ жизни, правильно питаться и дожить до полувекового юбилея.

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Все по теме:

Образ жизни, Кейт Мосс, Лилы Грэйс.

Автор:

Телеграф
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