Гуляка Кейт Мосс решила вести здоровый образ жизни и перестала употреблять алкоголь

Супермодель и актриса Кейт Мосс бросила пить и устраивать угарные вечеринки два года назад. За это время модель преобразилась, сменила режим и пищевые привычки, так что теперь в свои 48 лет выглядит лучше, чем на своих первых дефиле.

Недавно модель и мать 17-летней дочери Лилы Грэйс заметили в лондонском Сохо.

Кейт была в черном блейзере и расклешенных брюках, с черной сумкой Hermes Birkin, открытых сандалиях и в солнцезащитных очках.

Когда она их сняла - ее свежее лицо без макияжа поразило папарацци - "ни одной морщинки", "она будто повернула время вспять", пишет британская The Mirror.

Kate Moss daughter Lila is 18.... How is time flying by so fast? pic.twitter.com/WocdfeLKsb — Yashar Ali (@yashar) May 16, 2020

Вместо угарных вечеринок, Кейт уже два года предпочитает здоровый образ жизни, кино, сон и йогу. Беседуя с журналом Elle супермодель призналась, что теперь она в постели к 11 вечера, чтобы полноценно отдохнуть за 8 часов сна.

"Я ложусь спать в 11 вечера и смотрю Netflix, прежде чем заснуть. А со стрессом справляюсь, занимаясь йогой. Это помогает мне сосредоточиться на настоящем", - добавила она.

Нынешний образ жизни модели очень далек от того, с которым она ассоциировалась прежде. Говорили, Кейт зажигала так, что ее прозвали "Танком" за жесткое пьянство: когда-то она начинала день бокалом Просекко в 8 утра, продолжала вином и водкой за обедом.

View this post on Instagram A post shared by Hollywood and all Stages (@svintage82) on Jun 20, 2020 at 1:29am PDT

Ровесница Кейт - Наоми Кэмпбелл - тоже пришла к тому, чтобы вести здоровый образ жизни, правильно питаться и дожить до полувекового юбилея.