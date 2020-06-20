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"Похожа на монашку": Шэрон Стоун вспомнила юность, опубликовав архивное фото
Шэрон Стоун вспомнила юность, опубликовав архивное фото

"Похожа на монашку": Шэрон Стоун вспомнила юность, опубликовав архивное фото

"Похожа на монашку": Шэрон Стоун вспомнила юность, опубликовав архивное фото
16:17 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru
Легендарная Шэрон Стоун не всегда была роковой красоткой из фильма "Основной инстинкт". Недавно актриса поделилась с подписчиками в Instagram своей архивной черно-белой фотографией.

На черно-белом снимке юная Шэрон позирует в белой водолазке с принтом в виде рожка мороженого и очках. В таком виде ее почти невозможно узнать.

В подписи к фотографии Шэрон указала, что в тот период участвовала в театральном мюзикле "Звуки музыки" (The Sound of Music).

"Я думала, это Дайана Китон", "Да ладно, это правда ты?", "Даже в таком виде чертовски сексуальна", "Такая серьезная. Но милая", - пишут в комментариях поклонники Стоун. Кто-то из поклонников отметил, что на этой фотографии с маленьким крестиком на груди и сложенными руками Шэрон "похожа на монашку".

 
 
 
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Теперь Стоун 62, и она по-прежнему вызывает восхищение публики. Не так давно она выложила свои фотографии в купальнике и собрала море комплиментов. Она не стесняется своего возраста, но старательно поддерживает фигуру и здоровье. "Спасибо за то, что вы такая настоящая. В этом истинная красота", "Напоминание о том, что стареть можно красиво", "Красивая и настоящая", - отреагировали на фото поклонники актрисы.

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А недавно знаменитая голливудская актриса поразила поклонников громким заявлением. Как вспомнила американская актриса, она получила электрический разряд, когда набирала на кухне воду из крана. Именно в это время молния ударила в колодец, который отвечал за водоснабжение в доме.

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Шэрон Стоун, Архив.

Автор:

Телеграф
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