Ни грамма косметики: загорелая Леди Гага показала свою естественную красоту (Фото)

Леди Гага не стесняется публиковать в сети различные фото. Она позирует в откровенных фотосессиях, показывает свои прелести и не учитывает мнение окружающих. На личной странице артистки в инстаграме появился очередной провокационный снимок.

Исполнительница опубликовала селфи, которое произвела на фоне бассейна. Она изображена без макияжа, а волосы собрала сзади. Поклонники сразу обратили внимание на естественную красоту знаменитости, ведь она в очередной раз продемонстрировала великолепный внешний вид без использования косметики.

Также интересен наряд Леди Гаги. Она похвасталась пикантными формами, надев короткий топ розового цвета без бюстгальтера. Он подчеркнул интимные зоны ее груди.

На фотографии можно разглядеть и загар певицы. Вероятно, она в таком образе нежилась на солнце.

View this post on Instagram A post shared by Lady Gaga (@ladygaga) on Jun 17, 2020 at 7:10pm PDT

"Думаю о мире и посылаю любовь. Я гуляю по кругам, иногда задумываюсь о том, что хочу сказать. Я хочу сказать, что я тебя люблю", - написала в публикации Леди Гага.

Как сообщалось ранее, американская певица Леди Гага и южнокорейская герл-группа Blackpink выпустили совместный трек Sour Candy. Композиция войдет в новый альбом Леди Гаги Chromatica, релиз которого запланирован на 29 мая.