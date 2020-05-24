Звезда "Основного инстинкта" поделилась откровенным снимком в купальнике (Фото)

Новости шоу бизнеса:62-летняя голливудская актриса Шерон Стоун не унывает на карантине и активно делится с поклонниками снимками своего отдыха.

62-летняя голливудская актриса Шерон Стоун без стеснений показала себя в купальнике.

Новый снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Шерон позирует в открытом раздельном купальнике. Ее волосы собраны в пучок, а на шее надето ожерелье из ракушек. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками-авиаторами.

View this post on Instagram A post shared by Sharon Stone (@sharonstone) on May 23, 2020 at 7:24pm PDT

View this post on Instagram A post shared by Sharon Stone (@sharonstone) on May 23, 2020 at 5:42pm PDT

Отметим, что поклонники остались в восторге от фигуры актрисы.

"Спасибо за то, что показали себя! Вы все еще такая красивая", "Красота навсегда", "Вы напоминаете мне, что старение может быть прекрасным", - отметили фолловеры.