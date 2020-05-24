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Звезда "Основного инстинкта" поделилась откровенным снимком в купальнике (Фото)

Звезда "Основного инстинкта" поделилась откровенным снимком в купальнике (Фото)
22:26 Сегодня Телеграф www.unian.net

Новости шоу бизнеса:62-летняя голливудская актриса Шерон Стоун не унывает на карантине и активно делится с поклонниками снимками своего отдыха.

62-летняя голливудская актриса Шерон Стоун без стеснений показала себя в купальнике.

Новый снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Шерон позирует в открытом раздельном купальнике. Ее волосы собраны в пучок, а на шее надето ожерелье из ракушек. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками-авиаторами.

 
 
 
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Бабуля без тормозов: 61-летняя Мадонна выложила очень пошлый снимок (Фото)

 
 
 
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Отметим, что поклонники остались в восторге от фигуры актрисы.

"Спасибо за то, что показали себя! Вы все еще такая красивая", "Красота навсегда", "Вы напоминаете мне, что старение может быть прекрасным", - отметили фолловеры.

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Шэрон Стоун, Актриса, Купальник.
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