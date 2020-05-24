Скачать
Воскресенье, 24.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Тариф на свет предлагают повысить с 1 октября: Минэнерго представило меморандум по "зеленой" энергетике
Тариф на свет предлагают повысить с 1 октября: Минэнерго представило меморандум по "зеленой" энергетике
Штаб ООС: боевики трижды нарушали режим "тишины"
Штаб ООС: боевики трижды нарушали режим "тишины"
Шахтер разгромил Рух, пропустив первым
Шахтер разгромил Рух, пропустив первым
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 мая

Бабуля без тормозов: 61-летняя Мадонна выложила очень пошлый снимок (Фото)

Бабуля без тормозов: 61-летняя Мадонна выложила очень пошлый снимок (Фото)
15:49 Сегодня Телеграф glavcom.ua

Новости шоу бизнеса:61-летняя певица Мадонна выложила голое фото, а также не забыла ответить своим хейтерам.

61-летняя американская поп-звезда Мадонна продолжает развлекаться на карантине, эпатируя публику уже не на сцене, а в своем Инстаграме.

Певица выложила очередное откровенное фото, вызвав всплеск активности.

Когда же в комментариях ее начали критиковать, Мадонна дополнила описание посланием к хейтерам: "Для тех, кто возмущен этим фото: хочу вам сообщить, что я окончила Университет по***зма. Спасибо, что пришли на церемонию вручения дипломов!"

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Madonna (@madonna) on

Ким Кардашян поразила сеть соблазнительными снимками

Американская певица Мадонна уже давно доказала, что каких-либо правил для нее не существует, а мнение хейтеров совсем не интересно. Именно поэтому в 61 год она с легкостью демонстрирует свое тело в нижнем белье. Недавно еще одно провокационные фото Мадонна разместила на странице в инстаграм.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мадонна, Фото, Певица.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Воронченко прокомментировал свою отставку с поста командующего ВМС
02 В столице простились с нардепом нескольких созывов Анатолием Матвиенко
03 Вступил в силу закон об администрировании налогов
04 Саакашвили обсудил с Американской торговой палатой план реформ в Украине
05 С праздником Ураза-байрам! Красивые поздравления своими словами, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Эпидемия коронавируса: во Франции за сутки – 250 новых случаев COVID-19
Коронавирус: во Франции за сутки – 250 новых случаев COVID-19
Мусульмане всего мира отмечают праздник Ураза-Байрам
Мусульмане всего мира отмечают праздник Ураза-Байрам
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 мая
Бабуля без тормозов: 61-летняя Мадонна выложила очень пошлый снимок (Фото)
Бабуля без тормозов: 61-летняя Мадонна выложила очень пошлый снимок (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь