Бабуля без тормозов: 61-летняя Мадонна выложила очень пошлый снимок (Фото)

Новости шоу бизнеса:61-летняя певица Мадонна выложила голое фото, а также не забыла ответить своим хейтерам.

61-летняя американская поп-звезда Мадонна продолжает развлекаться на карантине, эпатируя публику уже не на сцене, а в своем Инстаграме.

Певица выложила очередное откровенное фото, вызвав всплеск активности.

Когда же в комментариях ее начали критиковать, Мадонна дополнила описание посланием к хейтерам: "Для тех, кто возмущен этим фото: хочу вам сообщить, что я окончила Университет по***зма. Спасибо, что пришли на церемонию вручения дипломов!"

View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna) on May 23, 2020 at 10:07am PDT

Американская певица Мадонна уже давно доказала, что каких-либо правил для нее не существует, а мнение хейтеров совсем не интересно. Именно поэтому в 61 год она с легкостью демонстрирует свое тело в нижнем белье. Недавно еще одно провокационные фото Мадонна разместила на странице в инстаграм.