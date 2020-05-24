Ким Кардашян поразила сеть соблазнительными снимками

Новости шоу бизнеса:Светская львица устроила фотосессию на тренажере в бикини вместо привычного спортивного наряда.

Результатами соблазнительной съемки уже роковая блондинка, которая изменила цвет волос на изоляции, поделилась на личной странице в инстаграме. На этот раз Ким Кардашян решилась отказаться от насыщенного макияжа и акцентировать в первую очередь на своем роскошном теле. Она неоднократно обнажалась на камеру, чтобы убедить поклонников в том, что ей удается сохранять форму, несмотря на круглосуточное пребывание дома.

Локацией для новой фотосессии стал домашний тренажерный зал, который довольно редко фигурирует в социальных сетях знаменитости. Ким Кардашян позировала в леопардовом бикини вместо традиционной спортивной одежды. Крошечный бюстгальтер на бретелях подчеркнул пышную грудь, а высокие стринги – широкие бедра.

В массивных кроссовках блондинка склонилась к тренажеру, демонстрируя в откровенном кадре свое подтянутое тело. На фото светская львица появилась с легким макияжем, что доказывает реалистичность ее тренировки, а не только стремление сделать фэшн-снимки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Quarantine Workout Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 22 Май 2020 в 8:26 PDT

Такая пикантная съемка вызвала настоящий резонанс в сети. Фолловеры оценили сообщение более чем 3 миллионами лайков, а в многотысячных комментариях не скупились на комплименты Ким Кардашян, восхищаясь ее идеальной фигурой.