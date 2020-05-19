Ким Кардашьян выпустила защитные маски под разные цвета кожи (Фото)

Новости шоу бизнеса:Бренд нижнего белья Ким Кардашьян Skims в разгар пандемии коронавируса выпустил крайне популярный и прибыльный товар — линию защитных масок.

Бренд нижнего белья Ким Кардашьян Skims в разгар пандемии коронавируса выпустил крайне популярный и прибыльный товар — линию защитных масок.

Бренд Ким Кардашьян предлагает пять расцветок масок, которые можно подобрать под любой цвет кожи. Стоимость комплекта из четырех изделий — 25 долларов.

В своем Instagram бренд сообщил, что первая партия масок была распродана в первый день из выпуска. Вторая партия должна появиться в продаже на следующей неделе.

Фото: https://www.instagram.com/p/CAQTJZplceK/

Также компания Кардашьян заявила, что передаст 10 тыс. защитных масок благотворительным организациям, которые занимаются борьбой с COVID-19.

Как сообщалось ранее, среди американских знаменитостей, находящихся на последних месяцах беременности, становятся популярными обнаженные фотосессии. Эшли Грэм, Дженна Деван, Искра Лоуренс уже похвастались жаркими снимками перед родами.