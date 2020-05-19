Скачать
Вторник, 19.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине подорожали продукты питания
В Украине подорожали продукты питания
Степанов сообщил, как каждый регион будет смягчать карантин
Степанов сообщил, как каждый регион будет смягчать карантин
Хирн против возвращения Тайсона: Это будет худший ивент в истории
Хирн против возвращения Тайсона: Это будет худший ивент в истории
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 мая

Ким Кардашьян выпустила защитные маски под разные цвета кожи (Фото)

Ким Кардашьян выпустила защитные маски под разные цвета кожи (Фото)
12:21 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Бренд нижнего белья Ким Кардашьян Skims в&nbsp;разгар пандемии коронавируса выпустил крайне популярный и&nbsp;прибыльный товар&nbsp;— линию защитных масок.

Бренд нижнего белья Ким Кардашьян Skims в разгар пандемии коронавируса выпустил крайне популярный и прибыльный товар — линию защитных масок.

Бренд Ким Кардашьян предлагает пять расцветок масок, которые можно подобрать под любой цвет кожи. Стоимость комплекта из четырех изделий — 25 долларов.

В своем Instagram бренд сообщил, что первая партия масок была распродана в первый день из выпуска. Вторая партия должна появиться в продаже на следующей неделе.

Фото: https://www.instagram.com/p/CAQTJZplceK/

СМИ: Руни Мара и Хоакин Феникс ждут малыша

Также компания Кардашьян заявила, что передаст 10 тыс. защитных масок благотворительным организациям, которые занимаются борьбой с COVID-19.

Как сообщалось ранее, среди американских знаменитостей, находящихся на последних месяцах беременности, становятся популярными обнаженные фотосессии. Эшли Грэм, Дженна Деван, Искра Лоуренс уже похвастались жаркими снимками перед родами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Ким Кардашьян, Маски, Защитные маски.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С ними кожа будет моложе и свежее: какие продукты стоит добавить в рацион
02 Плевать на погоду: новая VR-система поможет вертолетам безопасно приземляться
03 Чтение - лучший релакс: Билл Гейтс посоветовал книги, которые стоит прочитать
04 Nokia 5.3 добралась до Украины: продажи бюджетника уже начались
05 Рада хочет усилить контроль над деятельностью Кабмина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Работа метро после карантина: что изменится для пассажиров
Работа метро после карантина: что изменится
В Украину возвращаются дожди: прогноз погоды на ближайшие дни
В Украину возвращаются дожди: прогноз погоды
У Зеленского анонсировали пресс-конференцию, но пустят не всех
У Зеленского анонсировали пресс-конференцию
Дзидзьо анонсировал съемки новой киноленты (Фото)
Дзидзьо анонсировал съемки новой киноленты (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь