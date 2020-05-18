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СМИ: Руни Мара и Хоакин Феникс ждут малыша
СМИ: Руни Мара и Хоакин Феникс ждут малыша

СМИ: Руни Мара и Хоакин Феникс ждут малыша

СМИ: Руни Мара и Хоакин Феникс ждут малыша
18:01 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Голливудские актеры ждут на появление первенца.

Журналистам стало известно, что невеста Хоакина Феникса, Руни Мара беременна.

Источники, близкие к голливудским актерам, сообщили изданию Page Six, что 35-летняя актриса предположительно находится на шестом месяце беременности.

Руни Мара и Хоакин Феникс, которые проводят режим самоизоляции в своем доме в Лос-Анджелесе, пока не подтвердили информацию. Слухи о беременности поползи после того, как 10 мая Руни Мара попала в объектив папарацци, когда она выходила из машины и направлялась к дому ее сестры Кейт в День матери. На Руни был объемный свитшот.

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Напомним, звезда триллера Джокер Хоакин Феникс и актриса Руни Мара, звезда фильма Девушка с татуировкой дракона, обручились в июле 2019 года. Пара познакомилась на съемочной площадке фильма Смайка Джонза Она (2013), а начала встречаться во время съемок фильма Мария Магдалина (2018).

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Беременность, Актриса, Первенец, Актер, Хоакин Феникс, Руни Мара.
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