"Пожелайте мне удачи!": Мадонна поделилась провокационным снимком (Фото)

Новости шоу бизнеса:61-летняя всемирно известная певица Мадонна показала свое тело в белье.

Американская певица Мадонна уже давно доказала, что каких-либо правил для нее не существует, а мнение хейтеров совсем не интересно. Именно поэтому в 61 год она с легкостью демонстрирует свое тело в нижнем белье.

Провокационные фото Мадонна разместила на странице в инстаграм.

Артистка позировала перед камерой своего смартфона в черном прозрачном боди, которое подчеркнуло ее фигуру и пышную грудь.

Уже в сообщении Мадонна рассказала, что имела сильные боли в ноге после перенесенной операции. Именно из-за этого в 2019 году звезда вынуждена была отменить несколько запланированных концертов. Сейчас певица готовится к реабилитации и надеется, что вскоре сможет прыгать.

"Наконец я пройду лечение после операции по удалению хряща! Я бы прыгала вверх и вниз, если бы могла после 8 месяцев боли! Пожелайте мне удачи!"– написала она в сети.

А на другом снимке Мадонна по-особенному опровергла слухи о глютеопластике. На одном из концертов в 2019 году певицу заподозрили в пластической операции на ягодицах, поскольку, по словам сторонников, во время прыжков они меняли форму. И, как продемонстрировала Мадонна на новом фото, ее ягодицы и в 61 год остаются подтянутыми.