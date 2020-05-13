"Татуированная королева": Ариана Гранде поделилась домашним снимком (Фото)

Новости шоу бизнеса:Всемирно известная певица в бюстгальтере показала свои татуировки.

Американская актриса и певица Ариана Гранде поделилась домашним снимком, на котором она демонстрирует татуировки на своем теле.

Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте в среду, 13 мая.

В серии из двух кадров 26-летняя знаменитость запечатлена в сером бюстгальтере и голубых джинсах. Она лежит на боку, фотографируясь на камеру смартфона, и показывает подписчикам множество рисунков в виде животных и растений на руках и животе.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ariana Grande (@arianagrande) 12 Тра 2020 р. о 9:13 PDT

Фанаты оценили татуировки Гранде и похвалили их в комментариях.

"Мы любуемся тобой, татуированная королева", "Обожаю твою новую наколку", "Показывай нам больше татуировок на карантине, они прекрасны!", "Твою первую фотографию я набью у себя на ноге", — писали они под публикацией, которая набрала более пяти миллионов лайков.