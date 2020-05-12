Без нижнего белья: дочь Синди Кроуфорд стала звездой обложки известного глянца (Фото)

Новости шоу бизнеса:18-летняя американская модель приняла участие в фотосессии популярного британского журнала Vogue.

Автором новой фотосессии для глянца стал британец Аласдер Маклеллан, который и показал 18-летнюю Кайю в несколько грубых и очень сексуальных образах. На модели можно увидеть откровенные платья со шнуровкой, что обнажают некоторые части тела, также глубокие декольте и экстремальные разрезы в зоне бедер.

Несмотря на это, модель чувствовала себя очень уверенно в таких нарядах, а завершением ее образов стал яркий макияж с акцентом на красных губах и нюдовый макияж.

"Выпуск Vogue UK, снятый в древнем Коринфе, Греция. Невероятный опыт позирования в олимпийском храме - это то, чем я буду дорожить вечно. Спасибо всем, кто сделал эту поездку такой веселой, и спасибо Зевсу за то, что пригласили нас в ваш прекрасный дом", - говорится в посте Кайи Гербер в инстаграме.

Стоит добавить, что такая съемка, вероятно, проводилась еще до карантина в мире, ведь из-за закрытия границ Кайя вряд ли смогла бы пересечь океан ради фотосессии.