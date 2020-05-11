Кэндис Свейнпол взбудоражила сеть новыми снимками (Фото)

Новости шоу бизнеса:Знаменитая южноафриканская модель Кэндис Свейнпол решила примерить рубашку на голое тело.

Одна из самых успешных моделей современности снялась в чувственной фотосессии на песчаном пляже вблизи океана. Кэндис Свейнпол выбрала достаточно сдержанный образ, однако пикантности добавила полосатая рубашка, которую звезда надела без белья.

31-летняя южноафриканская супермодель не скрывает того, что она также устала от карантина, однако он существенно изменил ее взгляды на жизнь. Вместо съемок для глянцев и кампейнов Кэндис Свейнполпозирует ради фотографий, которые публикует в инстаграм-профиле.

"Ангел" Victoria's Secret решила выбрать для фотосессии на побережье весенний образ. На ней светлые приталенные джинсы с высокой талией и голубая рубашка в белую полоску.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Candice Swanepoel (@angelcandices) 9 Тра 2020 р. о 10:33 PDT

Кэндис Свейнпол решила поэкспериментировать с позами: она лежала на песчаном пляже и демонстрировала гибкость. Обольстительности ее обыденному образу добавило то, что она не стала надевать бюстгальтер.

Так, модель приспустила и расстегнула рубашку, оголив хрупкие плечи. Она также прикрыла обнаженную грудь, соблазнительно сосредоточив взгляд на камере. Бриз океана едва взъерошил волосы Кэндис Свейнпол, что обезопасило легкость и естественность ее внешнему виду.