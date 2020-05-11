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Кэндис Свейнпол взбудоражила сеть новыми снимками (Фото)

Кэндис Свейнпол взбудоражила сеть новыми снимками (Фото)
22:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Знаменитая южноафриканская модель Кэндис Свейнпол решила примерить рубашку на голое тело.

Одна из самых успешных моделей современности снялась в чувственной фотосессии на песчаном пляже вблизи океана. Кэндис Свейнпол выбрала достаточно сдержанный образ, однако пикантности добавила полосатая рубашка, которую звезда надела без белья.

31-летняя южноафриканская супермодель не скрывает того, что она также устала от карантина, однако он существенно изменил ее взгляды на жизнь. Вместо съемок для глянцев и кампейнов Кэндис Свейнполпозирует ради фотографий, которые публикует в инстаграм-профиле.

"Ангел" Victoria's Secret решила выбрать для фотосессии на побережье весенний образ. На ней светлые приталенные джинсы с высокой талией и голубая рубашка в белую полоску.

 
 
 
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Допис, поширений Candice Swanepoel (@angelcandices)

Кэндис Свейнпол решила поэкспериментировать с позами: она лежала на песчаном пляже и демонстрировала гибкость. Обольстительности ее обыденному образу добавило то, что она не стала надевать бюстгальтер.

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Так, модель приспустила и расстегнула рубашку, оголив хрупкие плечи. Она также прикрыла обнаженную грудь, соблазнительно сосредоточив взгляд на камере. Бриз океана едва взъерошил волосы Кэндис Свейнпол, что обезопасило легкость и естественность ее внешнему виду. 

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Модель, Знаменитости, Звезды, Кэндис Свейнпол.
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