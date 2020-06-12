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"У меня был шок": Шэрон Стоун ударила молния

"У меня был шок": Шэрон Стоун ударила молния
14:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Обновлено: 14:08 Сегодня
Знаменитая голливудская актриса поразила поклонников громким заявлением.

62-летняя актриса рассказала об инциденте комику Бреттону Гольдштейну во время записи подкаста. Когда именно это случилось, знаменитость не отметила.

Как вспомнила американская актриса, она получила электрический разряд, когда набирала на кухне воду из крана. Именно в это время молния ударила в колодец, который отвечал за водоснабжение в доме.

Я наполняла утюг водой и держала руку на кране. Молния пробила меня через воду. Меня подбросило в воздух и швырнуло через всю кухню. Я ударилась о холодильник. У меня был шок, – вспомнила звезда.

Шэрон Стоун потеряла сознание, а затем на кухню вошла ее 87-летняя мать Дороти, она привела ее в чувство. Затем сразу вызвала медиков, которые увезла актрису в больницу на Беверли-Хиллз. Там врачи сделали звезде электрокардиограмму и обнаружили, что электричество в теле Шерон зашкаливает. 

По словам актрисы, она пробыла в больнице 10 дней, поскольку в ее теле еще сохранялся электрический заряд.

Отметим, что такая "встреча со смертью" у Шэрон Стоун произошла не впервые. В 2001 году у актрисы произошло кровоизлияние в мозгу. В одном из своих интервью она рассказала, что бродила в непонятном и неопределенном месте, где также находились ее близкие люди, друзья и родственники, которыхна тот момент уже не было в живых.

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Я увидела огромный вихрь белого света и пошла к нему. Я начала видеть очень дорогих мне людей, которые на тот момент были уже мертвы. Это было похоже на путешествие за пределы живого мира. Но через мгновение я снова оказалась в своем теле. То, что произошло, сильно повлияло на меня, – отметила Стоун.

Уже в этом году актриса планирует выпустить автобиографическую книгу под названием The Beauty of Living Twice "Красота второй жизни".

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Шэрон Стоун, Актриса.

Автор:

Телеграф
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